صور.. فلاح عشق الفن فتحول من هاو إلى محترف فى الرسم على الأشجار







الغربية - محمد طارق

يعمل الرجل العجوز فى العقد السابع من عمره مزارع داخل نادى زفتى الرياضى بمحافظة الغربيه، يأتى يوميا من السابعة صباحا مع بداية العمل داخل النادى ليزرع الورود ويقص الأشجار بطرق فنيه ورسم الأشكال والرسومات عليها ، ما لفت أنظار جميع أعضاء النادى له وهو يبدع فى الرسم على الشجر .

التقت " اليوم السابع " بالمزارع السيد كاكا الذى يبلغ من العمر 61 عاما وقال : "عشت حياتى كلها مزارعا لم أتعلم القراءه والكتابه كنت أتأمل فى خلق الله وجمال خلقه فى الزرع فصرت ارسم جمال الطبيعة وكانت هذه من أفضل الأوقات التى أمر بها خلال عملى من السابعه صباحا حتى غروب الشمس ".

وأضاف أنه بدأ مشواره بالقلم الرصاص والورقه البيضاء منذ أن كان يبلغ من العمر 10 سنوات ، ومع مرور الوقت أخذ يطور من موهبته عن طريق شراء كراسات الرسم والألوان حتى يتمكن من رسم الطبيعة بجميع ألوانها وأضاف عندنا هويت الرسم وأصبح المتعه الوحيده المتاحه أمامى ، ظلت ارسم حتى أصبحت محترف ارسم على الأشجار أشكال فنية، كان أصحاب الأراضى الزراعيه المجاوره تستعين بى لرسم الأشجار المحيطه بالجنايين والمزارع لإظهار مظهر جمالى لها وكان يلقبونى " السيد الفنان " .

وأوضح أن عند زيارة أحد أعضاء مجلس إدارة نادى زفتى الرياضى لأحد المزارع وشاهد الرسومات على الأشجار وسأل من الذى رسم هذه الرسومات وكان يتوقع أن صاحب المزرعه استأجر رسام لتجميل المزرعه ، فعندما أخبره صاحب العمل أن أنا الذى رسمت كل هذا أصر على التعاقد مع للعمل داخل النادي.



جانب من الرسومات



عجوز يبدع في الرسم على الاشجار