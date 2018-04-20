صور.. رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب يستقبل عزاء والده بمسقط رأسه بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

حرص الدكتور هشام عرفات وزير النقل على حضور عزاء النائب الأسبق محمد عبد الواحد عضو مجلس الشورى عن دائرة بركة السبع ، ووالد النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب عن دائرة بركة السبع_ قويسنا ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، وسط حضور نواب محافظة المنوفية، على رأسهم النائب محمود محى الدين، والنائب أيمن معاز، والنائب معتز الشاذلى، والنائب محمود الخشن، وعدد من نواب المحافظة، ووكلاء الوزارة، وذلك بالسرادق المقام بقرية الدبابية التابعة لمركز بركة اليبع بمحافظة المنوفية، وسط تواجد أمنى مكثف.