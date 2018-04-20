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صور.. ارتفاع عدد ضحايا جمعة الشهداء والأسرى لشهيدين و126 مصابا

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:08 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا جمعة الشهداء والأسرى لشهيدين و126 مصابا مصاب فى غزة


كتب عبد الوهاب الجندى
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استشهد الشاب أحمد العثامنة "24 عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة لترتفع حصيلة الجمعة الرابعة لمسيرة العودة إلى شهيدين (جمعة الشهداء والأسرى)، وفق ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة الفلسطينى، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين خلال مسيرة العودة شهيدين و126 إصابة بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

وفى وقت سابق، كانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الشاب أحمد نبيل أبو عقل "25 عاما" متأثرا بجراحه التى أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلى قبل ظهر اليوم شرق جاليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف جيش الاحتلال سيارة صحفيين بقنابل الغاز فى منطقة ملكة شرقى غزة.

وتواصل الجماهير الفلسطينية بالتوافد إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الرابعة لمسيرة العودة كما يتواصل اشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما نجح عدد من الشبان بإزالة أجزاء من السلك الشائك قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

رفع العلم الفلسطيني
رفع العلم الفلسطيني

 

شاب وسط الدخان
شاب وسط الدخان

 

شاب يرفع العلم وسط الدخان
شاب يرفع العلم وسط الدخان

 

فلسطيني وسط غاز الاحتلال
فلسطيني وسط غاز الاحتلال

 

مصاب
مصاب

 

نقل المصاب
نقل المصاب

 


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