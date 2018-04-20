صحة الأقصر تدرب 30 شبابا من قيادات الصف الثانى على مهارات القيادة والإدارة







الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، تدريب لتجهيز قيادات الصف الثانى بصحة الاقصر من خلال تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مهارات القيادة والإدارة لعدد 30 متدربا من شباب المديرية خلال هذا الأسبوع، تحت إشراف نخبة من أساتذة الإدارة بوزارة الصحة، وذلك فى إطار تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن المديرية تسعى لتطوير المنظومة الطبية، لذلك تولى اهتماما خاصا لإجراء تدريبات دورية لكافة العاملين التابعين للمديرية سواء أطباء أو إداريين، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة اللائقة التى يستحقها المواطنين فى القطاع الصحى.