سفر وعودة 1441 مصريا وليبيا و 333 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة







مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1441 مصريا وليبيا و 333 شاحنة، فى الاتجاهين،عبر المنفذ،خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1037 إلى الجانب الليبي، بينهم 246 مصريا و791 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 404 بينهم 320 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 48 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 393 ألف و259 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 123 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 220 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.