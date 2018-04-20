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الجمعة، 20 أبريل 2018 06:57 م
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رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثى فقدت معظم قوتها ونهايتها باتت قريبة

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:14 م
رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثى فقدت معظم قوتها ونهايتها باتت قريبة الحوثيين


عدن (أ ش أ)
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أشاد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، اليوم الجمعة، بالانتصارات الميدانية التى يحققها الجيش اليمنى بإسناد من تحالف دعم الشرعية فى عدد من جبهات محافظة البيضاء.

وقال رئيس الحكومة اليمنية - خلال اتصال هاتفى بمحافظ البيضاء صالح الرصاص وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن ميليشيا الحوثى الانقلابية فقدت معظم قوتها وإن نهايتها باتت قريبة وحتمية".

ودعا بن دغر المغرر بهم فى صفوف الميليشيا العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادى.

ويخوض الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، معركة استكمال تحرير البيضاء من عدة محاور وسط تقدم ميدانى مستمر لانتزاعها من قبضة الميليشيا الحوثية.

 


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