خلل فنى يعطل المواقع الإلكترونية لحكومة الأردن

خلل فنى يعطل المواقع الإلكترونية لحكومة الأردنالجمعة، 20 أبريل 2018 09:55 م
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توقفت عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية الأردنية على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الجمعة، عن العمل جراء خلل فني.
وقال مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنى الأردنى المهندس بهاء الدين الخصاونة، فى تصريح اليوم، إن سبب العطل غير معروف إلى الآن، لافتا إلى أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح العطل.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن من بين المواقع التى توقفت عن العمل: موقع رئاسة الوزراء ووزارات العمل والداخلية والخارجية ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضريبة الدخل وهيئة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطنى وأمانة عمان والأحوال المدنية والجوازات، وغيرها.
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