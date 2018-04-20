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الجمعة، 20 أبريل 2018 09:14 م
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حملة لإزالة سوق الموبيليا المستعملة فى بورسعيد

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:47 م
حملة لإزالة سوق الموبيليا المستعملة فى بورسعيد إزالة سوق الموبليا المستعملة


بورسعيد- محمد فرج
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملة أمنية بقيادة اللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن بالتعاون مع حى المناخ والضواحى لإزالة سوق الموبيليا العشوائى الكائن بشارعى أسوان والعبور.

وأسفرت الحملة التى شاركت خلالها المعدات التابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ عن إزالة عدد من أكشاك بيع الموبيليا، والتى تعرف بسوق الموبيليا المستعملة الكائنة بمحيط مشروع الإسكان الاجتماعى بشارعى أسوان والعبور.

جانب من حملة إزالة سوق الموبليا المستعملة ببورسعيد
جانب من حملة إزالة سوق الموبليا المستعملة ببورسعيد

 

سوق الموبيليا المستعملة
سوق الموبيليا المستعملة

 


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