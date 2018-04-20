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حملات مكثفة لحصر المزراع السمكية المخالفة بسهل الطينة شرق بورسعيد

الجمعة، 20 أبريل 2018 10:31 ص
حملات مكثفة لحصر المزراع السمكية المخالفة بسهل الطينة شرق بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد فرج
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شنت اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان رقم 335 لسنة 2018 حملات مكثفة لليوم الثانى على التوالى لحصر المزراع السمكية المخالفة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

 

وقال عبد الحكيم القاضى رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، لـ"اليوم السابع"، إن الحملات المكثفة التى شنتها اللجنة قامت بمراجعة مستندات حيازة أراضى عدد من الشركات لتقنين الأوضاع.

 

وأضاف القاضى أنه تبين من خلال الحصر قيام بعض المزراعين بالاستزراع النباتى لمحصول البنجر والبعض الآخر يستخدم الأرض للاستزراع السمكى وقد تم التنبيه لكل المخالفين بسرعة إزالة المزارع السمكية المخالفة وتحويلها إلى الاستزراع النباتى.

 

 

 

 


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