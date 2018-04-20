video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس مدير ووكيل مدرسة بقنا بتهمة تلقى رشوة من مقاول باستلام أعمال التطوير

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:22 م
حبس مدير ووكيل مدرسة بقنا بتهمة تلقى رشوة من مقاول باستلام أعمال التطوير حبس -أرشيفية


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

قررت النيابة الكلية بمحافظة قنا، برئاسة المستشار مصطفى عدنان رئيس النيابة الكلية وحازم خليفة مدير النيابة حبس مدير ووكيل مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى رشوة من المقاول المسئول عن أعمال التطوير بالمدرسة مقابل التوقيع على شهادة إستلام أعمال التطوير.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فرع محافظة قنا برئاسة العميد أدهم الفتح، أمس، من ضبط مدير ووكيل مدرسة بقنا أثناء حصولهما على رشوة عبارة عن مبلغ مالى من مقاول منفذ لأعمال تطوير المدرسة مقابل التوقيع على محاضر تنفيذ أعمال تطوير المدرسة.

جاء ذلك على خلفية ورود معلومات إلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا تفيد اتفاق كل من "س.ف" مدير مدرسة إعداديه بقنا و"ع ض" وكيل المدرسة، على أخذ رشوة مقابل التوقيع على محاضر الاستلام النهائى لتطوير المدرسة التى نفذها المقاول وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالمدرسة أثناء اليوم الدراسى والحصول على مبلغ 10 آلاف جنيه من المقاول المنفذ لأعمال تطوير المدرسة مقابل التوقيع على محاضر استلام عمليات تطوير المدرسة تمت إحالة المتهمين إلى النيابة لتتولى التحقيقات والتى باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يتم التجديد لهم فى الموعد القانونى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق 6 متهمين بقتل شقيقين لسرقة "بقرة" فى قنا للمفتى

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الرقابة الإدارية




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة