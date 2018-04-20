حبس مدير ووكيل مدرسة بقنا بتهمة تلقى رشوة من مقاول باستلام أعمال التطوير







قنا - هند المغربى

قررت النيابة الكلية بمحافظة قنا، برئاسة المستشار مصطفى عدنان رئيس النيابة الكلية وحازم خليفة مدير النيابة حبس مدير ووكيل مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى رشوة من المقاول المسئول عن أعمال التطوير بالمدرسة مقابل التوقيع على شهادة إستلام أعمال التطوير.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فرع محافظة قنا برئاسة العميد أدهم الفتح، أمس، من ضبط مدير ووكيل مدرسة بقنا أثناء حصولهما على رشوة عبارة عن مبلغ مالى من مقاول منفذ لأعمال تطوير المدرسة مقابل التوقيع على محاضر تنفيذ أعمال تطوير المدرسة.

جاء ذلك على خلفية ورود معلومات إلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا تفيد اتفاق كل من "س.ف" مدير مدرسة إعداديه بقنا و"ع ض" وكيل المدرسة، على أخذ رشوة مقابل التوقيع على محاضر الاستلام النهائى لتطوير المدرسة التى نفذها المقاول وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالمدرسة أثناء اليوم الدراسى والحصول على مبلغ 10 آلاف جنيه من المقاول المنفذ لأعمال تطوير المدرسة مقابل التوقيع على محاضر استلام عمليات تطوير المدرسة تمت إحالة المتهمين إلى النيابة لتتولى التحقيقات والتى باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يتم التجديد لهم فى الموعد القانونى.