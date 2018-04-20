جمعية عمومية طارئة لأطباء الشرقية للتضامن مع طبيب العاشر من رمضان







الشرقية - إيمان مهنى

عقدت نقابة الأطباء بالشرقية، جمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات اتهام الدكتور محمد حسن طبيب عظام بمستشفى العاشر من رمضان، بالتعدى على وكيل نيابة وإهانة القضاء، بحضور الدكتور حسين خيرى النقيب العام، والدكتورة منى مينا الأمين العام، والدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، ومجلس النقابة.

وأوصت الجمعية العمومية، بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بمقر النقابة والمستشفيات بشكل مبدئى، وعقد جمعية عمومية أخرى بمقر النقابة العامة بدار الحكمة بحضور الأطباء من مختلف النقابات الفرعية لمؤازرة زميلهم، وتقديم مذكرة للنائب العام، موثقة شهادات الشهود لمطالبته بإعادة النظر فى التهم الموجة للزميل.

وأكد الحضور أن ما تعرض له الطبيب هو أمر غير مقبول وتنكيل بالمهنة، وأن الزميل راعى ضميره المهنى ورفض ترك المرضى.

وكانت نيابة العاشر من رمضان قد قررت تأجيل محاكمة الدكتور محمد حسن إلى جلسة 2 مايو، وسبق ذلك أن أفرجت عنه بكفالة 10 آلاف جينه على ذمة التحقيق بتهمة إهانة القضاء وتعطيل سير العدالة.