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جامعة الإسكندرية تكرم 810 طلاب حاصلين على امتياز فى يوم الوفاء

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:07 ص
جامعة الإسكندرية تكرم 810 طلاب حاصلين على امتياز فى يوم الوفاء جانب من التكريم


الإسكندرية - هناء أبو العز
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شهد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال كلية الهندسة، احتفالية كلية الهندسة بيوم الوفاء والتفوق لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتميز والنشر العلمى، والأساتذة والعاملين الذين بلغوا السن القانونية، والعاملين المتميزين والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، وعدد 810 طالب وطالبة من الحاصلين على تقدير امتياز، و370 طالب من المتميزين في عدد من الأنشطة المختلفة، وتكريم الموظفين المثاليين وعددهم 20 موظف.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم الجمعة ،أن هذا التقليد تحرص الكلية علي تنظيمه  كل عام مشيرا الى ان احتفالية اليوم تمثل رمزاً التواصل بين الاجيال وعرفاناً بالجميل لمن رحلوا عن عالمنا، وتكريما ﻻعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المتفوقين والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية، وأضاف أن الجامعة تسعى إلى التطوير الأكاديمي والإداري وتطوير المنشآت والعمل بنظام الساعات المعتمدة مما يتيح للطلاب الحصول على فرص للتبادل مع دول العالم.

شارك فى الحفل الدكتور مجدي عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

 

 

 

 

 


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