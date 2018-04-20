تنمية المشروعات بالأقصر تنظم مسابقة خطوة فى مشروعك لمدة 3 أيام







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن إبراهيم عبد اللطيف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الأقصر،أنه سيقام اليوم الجمعة،وعلى مدار 3 أيام مسابقة خطوة فى مشروعك بقاعة نادى التجديف تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الأقصر،فى بيان له اليوم أن هذه المسابقة تستهدف تلبية احتياجات رواد الأعمال أصحاب المشروعات الناجحة أو فى المراحل النهائية لتأسيس المشروع وتختص بالفئة العمرية من 21 وحتى 40 سنة بغرض تحفيز الشباب على عرض المشروعات الريادية الناجحة الخاصة بهم،والأستفادة من تجارب رواد الأعمال ولقاء المطورين وأصحاب الخبرة ومستشارى الأعمال ، كما ستقام دورات تدريبية وورش عمل مصممة لأصحاب المشروعات فى موضوعات الإدارة ، والتسويق الإلكترونى ، وفرص التمويل.

وأضاف عبد اللطيف،أنه بنهاية المسابقة سيتم تقديم جوائز مالية وفرص أستشارية وأرشادية لمدة أسبوع بالقاهرة بالتنسيق مع أفضل المتخصصين فى ذات المجال، جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لتذليل كافة الإجراءات والعقبات و تقديم كافة التيسيرات اللازمة لنمو وإنطلاق المشروعات الصغيرة لتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الدخول وتحسين المستوى المعيشى للأسر والشباب لتحقيق التنمية المستدامة .