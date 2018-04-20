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"تموين دمياط" : توريد 1492 طن قمح بجميع الهناجر والشون من الفلاحين

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:50 ص
"تموين دمياط" : توريد 1492 طن قمح بجميع الهناجر والشون من الفلاحين توريد قمح -أرشيفية


دمياط - معتز الشربينى
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان بالإشراف ومتابعة أعمال اللجان الخاصة باستلام القمح المحلي لموسم 2018 بنطاق المحافظة.

وأشارت المديرية فى بيان لها اليوم إلى أن إجمالى ما تم توريده بجميع الشون والهناجر 1492 طن قمح،وذلك دون حدوث أى مشاكل اثناء التسليم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،بالتفتيش والمرور على جميع الشون والهناجر يوميا أثناء عملية تسليم القمح.

 


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