"تموين" الأقصر تضبط وتحرر 53 مخالفة فى حملات على الأسواق







الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، من ضبط وتحرير عدد 53 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز، وذلك خلال حملة مكبرة تمت بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين الأقصر، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة تموين إسنا، فى إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسواق والمخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزاره التموين بالأقصر، إن المخالفات تضمنت تحرير 7 مخالفات غلق وتصرف عدد 19شيكارة دقيق مخابز، و 2 مخالفة عدم وجود ماكينة صرف خبز، و 6 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفة نقص وزن، ومخالفة عدم وجود قائمة مخابز، و2 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، ومخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و5 مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، و6 مخالفات غلق مستودع دقيق.

وأضاف أنه تم تحرير عدد 14 مخالفة وبيانها 2 سلع غذائية منتهى الصلاحية عبارة عن 450علبة زبادى و4 كيلو رنجة منتهى الصلاحية، و 6 مخالفات توقف مخابز، جارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.