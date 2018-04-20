video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين" الأقصر تضبط وتحرر 53 مخالفة فى حملات على الأسواق

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:00 ص
"تموين" الأقصر تضبط وتحرر 53 مخالفة فى حملات على الأسواق حملة تموينية- أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، من ضبط وتحرير عدد 53 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز، وذلك خلال حملة مكبرة تمت بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين الأقصر، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة تموين إسنا، فى إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسواق والمخالفين.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزاره التموين بالأقصر، إن المخالفات تضمنت تحرير 7 مخالفات غلق وتصرف عدد 19شيكارة دقيق مخابز، و 2 مخالفة عدم وجود ماكينة صرف خبز، و 6 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفة نقص وزن، ومخالفة عدم وجود قائمة مخابز، و2 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، ومخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و5 مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، و6 مخالفات غلق مستودع دقيق.
 
وأضاف أنه تم تحرير عدد 14 مخالفة وبيانها 2 سلع غذائية منتهى الصلاحية عبارة عن 450علبة زبادى و4 كيلو رنجة منتهى الصلاحية، و 6 مخالفات توقف مخابز، جارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تحرر 14 محضرا لسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة موسعة

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مخالفات تموينية

اخبار المحافظات

ضبط الاسواق




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة