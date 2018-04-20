"تمريض الزقازيق" تعقد مؤتمرها العلمى السنوى الحادى عشر الأحد المقبل







الشرقية - حمدى عبد العظيم

تعقد كلية التمريض جامعة الزقازيق مؤتمرها العلمى السنوى الحادى عشر بعد غد الأحد، تحت عنوان "تعزيز استخدام التكنولوجيا فى تعليم وممارسة التمريض" وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بالمركز العلمى بمبنى الجراحة الجديد بكلية الطب.

وذلك تحت رعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، وذلك بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات التمريض بالجامعات المصرية والمهتمين بمجال التمريض.

صرحت بذلك الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية وكيفية استخدام التكنولوجيا فى مهنة التمريض سواء فى التعليم والتدريس أو الممارسة العملية، وتعزيز استخدامها بتطبيق كل حديث وجديد فى ممارسة التمريض سواء على المستوى العلمى أو العملى.