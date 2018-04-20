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تحرير 369 مخالفة متنوعة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:27 م
تحرير 369 مخالفة متنوعة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حمله مرور - ارشيفيه


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 369 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف و500 جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 20 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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