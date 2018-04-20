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الجمعة، 20 أبريل 2018 08:14 ص
خالد صلاح
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المقاومة اليمنية تحرز تقدما كبيرا على عدة محاور فى الساحل الغربى

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:06 ص
المقاومة اليمنية تحرز تقدما كبيرا على عدة محاور فى الساحل الغربى عناصر من الجيش اليمنى


صنعاء أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشات الحوثى فى مفرق المخا وجبل الشبكة وموزع والبرح فى الساحل الغربى أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات، وسط انهيارات متسارعة، ومصرع المئات فى صفوفهم.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، الخميس، عن مصدر فى المقاومة الوطنية اليمنية - لم تسمه - القول إن آلاف المقاتلين المدربين من أفراد المقاومة بدأوا تقدما كبيرا على عدة محاور بجبهة الساحل الغربى بدعم من قوات التحالف وتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي، فى عملية عسكرية حاسمة ضد ميليشيات الحوثى فى الساحل الغربي.

وأضاف المصدر أن هذه العملية العسكرية النوعية تستهدف تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين، مشيرا إلى بدء العد التنازلى لمعركة تحرير ما تبقى من مديريات الساحل الغربي، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى ودحر المشروع الإيرانى الانقلابى فى اليمن.

وكانت قوات المقاومة الوطنية اليمنية قد أطلقت - فى وقت سابق اليوم - عملية عسكرية على مفرق المخا فى الساحل الغربى بدعم من قوات التحالف العربي.

 


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