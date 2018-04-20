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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية فى الإسماعيلية

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:43 م
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية فى الإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان، وضباط مباحث مركز أبو صوير ومباحث فايد من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان، ومعاونيه بالقبض على المتهم "مصطفى.ر.ع" 23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش".

كما تمكن الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه من القبض على المتهم "عاطف.ص.أ" 35 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز أبو صوير وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش " و 3 طلقات من ذات العيار.

وألقى الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه القبض على المتهم "عمرو.ع.ذ" 30 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته "طبنجة معدلة عيار9 مم"، و2 طلقة من ذات العيار

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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