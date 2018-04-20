العثور على 30 حزاما ناسفا فى عملية أمنية بالموصل العراقية







بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، العثور على 30 حزاما ناسفا وعدد من العبوات الناسفة وجثة لانتحارى فى عملية تفتيش للقوات الأمنية بالموصل.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن الفرقة 20 فى قيادة عمليات نينوى تشرع بعملية تفتيش فى منطقة العطشانة وعثرت على 30 حزاما ناسفا وعبوات مختلفة جاهزة وجثة لأحد العناصر الإرهابية يرتدى حزاما ناسفا"، مضيفا أن القوات عثرت أيضا على 7 أنفاق تم معالجتها وتدميرها.

و فى سياق أخر، أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديإلى صادق الحسيني، الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لخارطة حدود ديإلى الأمنية مع المحافظات المجاورة"، لافتا إلى أن الخارطة سيجرى تطبيقها فى القريب العاجل وبذلك تغلق أى فراغات أمنية تشكل خطر على أمن المدنيين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى.