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"السياحة و المصايف" بالاسكندرية تعلن عن المزايدة العلنية لكبائن ستنانلى

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:35 م
"السياحة و المصايف" بالاسكندرية تعلن عن المزايدة العلنية لكبائن ستنانلى شاطئ - ارشيفية


الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية عن  طرح عدد ٤٩ كابينة بشاطى استانلى بنطاق حى شرق على ان يكون قيمة التأمين المؤقت ٢٠٠٠  جنية  لكل كابينه على حدى ، و قيمة كراسة الشروط فقط ٢٠٠ مئتان جنية.
 
و أشار بيان صادر اليوم الى ان موعد المزايدة الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٥/٤ بديوان عام المحافظة على أن تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر اداره العقود والمشتريات ويسدد التامين المؤقت أما نقدا اوبشيك مصرفى اوبخطاب ضمان سارى المفعول لمدة أربعة أشهر وغير مقترن بأى شروط
 
 
 

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