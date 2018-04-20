الرئيس عباس يدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين فى إسرائيل







(أ ش أ)

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس على أهمية تطبيق معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين فى إسرائيل والحصول على مستحقاتهم المالية.

جاء ذلك خلال لقائه، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله ، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة المدير العام للمنظمة جاى رايدر.

وأطلع الرئيس عباس الوفد الضيف على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والتطورات السياسية ونتائج القمة العربية التى عقدت فى المملكة العربية السعودية.

بدوره ، شكر رايدر الرئيس عباس على تعاون الجانب الفلسطينى الكبير مع المنظمة فى سبيل تقديم الأفضل للعامل الفلسطينى ، والتعاون فى العديد من المشاريع الهامة.

وأشار إلى أنه سيبحث مع الجانب الاسرائيلى تطبيق إتفاق باريس الإقتصادى فيما يتعلق بتنظيم انتقال العمال الفلسطينيين للعمل داخل اسرائيل والحفاظ على حقوقهم النقابية والمالية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن بعثة العمل الدولية التى زارت فلسطين مؤخرا وضعت تقريرا حول الانتهاكات الاسرائيلية، سيقدم خلال اجتماع المنظمة الذى سيعقد فى يونيو المقبل.