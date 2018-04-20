video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفرنسية تتهم روسيا بعرقلة دخول مفتشى الأسلحة الكيميائية لدوما

الجمعة، 20 أبريل 2018 07:06 م
الخارجية الفرنسية تتهم روسيا بعرقلة دخول مفتشى الأسلحة الكيميائية لدوما وزير الخارجية الفرنسية لودريان


(رويترز)
إضافة تعليق

اتهم وزير خارجية فرنسا، روسيا بعرقلة دخول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم فى مدينة دوما السورية.

وقال جون ايف لودريان، إن "هذا النهج يهدف لضمان اختفاء الأدلة على الهجوم".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التايمز": صبى سورى حصل على طعام مقابل تمثل فيديو "الكيماوى" فى دوما

الخارجية الفرنسية

روسيا

الأسلحة الكيميائية

دوما




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة