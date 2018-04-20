الخارجية الفرنسية تتهم روسيا بعرقلة دخول مفتشى الأسلحة الكيميائية لدوما







(رويترز)

اتهم وزير خارجية فرنسا، روسيا بعرقلة دخول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم فى مدينة دوما السورية.

وقال جون ايف لودريان، إن "هذا النهج يهدف لضمان اختفاء الأدلة على الهجوم".