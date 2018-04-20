الجيش الليبى يستهدف دبابة للجماعات الإرهابية بمحور الظهر الحمر فى درنة

الجيش الليبى يستهدف دبابة للجماعات الإرهابية بمحور الظهر الحمر فى درنةالجمعة، 20 أبريل 2018 04:52 م
تدمير دبابة فى ليبيا - أرشيفية
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قامت القوات المسلحة الليبية، صباح اليوم الجمعة، باستهداف دبابة للجماعات الارهابية بمحور الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، ما تسبب فى اعطاب بها بعد استهدافها.
وقال مصدر عسكرى فى غرفة عمليات عمر المختار لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، أن لغم أرضى انفجر خلال محاولة الجماعات الارهابية بدرنة بوضعه على جانب الطريق بالقرب من مفترق بوضحاك بالظهر الحمر، ما أدى لمقتل إرهابيين أثناء التلغيم.
وأكد المصدر العسكرى أن الهدف من وضع ألالغام فى محاور مدينة درنة إعاقة تقدم القوات المسلحة الليبية خلال عملية تحرير المدينة.
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