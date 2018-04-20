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الجيش الليبى يستهدف دبابة للجماعات الإرهابية بمحور الظهر الحمر فى درنة

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:52 م
الجيش الليبى يستهدف دبابة للجماعات الإرهابية بمحور الظهر الحمر فى درنة تدمير دبابة فى ليبيا - أرشيفية


كتب : أحمد جمعة
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قامت القوات المسلحة الليبية، صباح اليوم الجمعة، باستهداف دبابة للجماعات الارهابية بمحور الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، ما تسبب فى اعطاب بها بعد استهدافها.

وقال مصدر عسكرى فى غرفة عمليات عمر المختار لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، أن لغم أرضى انفجر خلال محاولة الجماعات الارهابية بدرنة بوضعه على جانب الطريق بالقرب من مفترق بوضحاك بالظهر الحمر، ما أدى لمقتل إرهابيين أثناء التلغيم.

وأكد المصدر العسكرى أن الهدف من وضع ألالغام فى محاور مدينة درنة إعاقة تقدم القوات المسلحة الليبية خلال عملية تحرير المدينة.

 


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