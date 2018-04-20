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التلفزيون السورى: مسلحون يوافقون على الانسحاب من جيب جنوبى دمشق

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:39 م
التلفزيون السورى: مسلحون يوافقون على الانسحاب من جيب جنوبى دمشق الجيش السورى


رويترز
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 قالت وسائل إعلام رسمية إن مقاتلين فى آخر منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية قرب دمشق وافقوا على الاستسلام اليوم الجمعة بعد قصف متقطع فى الليل وخلال الصباح.

وذكر مصدر قريب من المفاوضات بين جماعات المعارضة المسلحة والحكومة لرويترز أن بعض المقاتلين من الجيب المحيط بمخيم اليرموك للاجئين سيرحلون إلى شرق سوريا حيث يهيمن تنظيم داعش على بعض الأراضى بينما سيتوجه آخرون لمناطق تحت سيطرة المعارضة فى الشمال الغربى.

وتأتى الخطوة بعد ما سرع الرئيس بشار الأسد جهوده لاستعادة ما تبقى من جيوب فى يد المعارضة وتعزيز موقفه حول العاصمة فى أعقاب هزيمة مقاتلى المعارضة فى الغوطة الشرقية هذا الشهر.

وفى وقت سابق عرض التلفزيون الرسمى لقطات أظهرت سحبا كثيفة من الدخان حول سلسلة من المبانى فيما سقطت قذيفة مدفعية مما أدى إلى انهيار أحد المبانى وسط زخات الأسلحة آلية وأصوات انفجارات بعيدة.


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