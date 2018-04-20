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الجمعة، 20 أبريل 2018 02:22 م
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التحالف العربى: الحوثيون يستهدفون المدنيين فى إطلاق الصواريخ الباليستية

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:24 م
التحالف العربى: الحوثيون يستهدفون المدنيين فى إطلاق الصواريخ الباليستية المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى


الرياض (أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، أن الصاروخ الباليستى الذى اعترضته قوات الدفاع الجوى السعودى اليوم الجمعة، أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان فى المملكة العربية السعودية.

وأوضح المالكى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أن قوات الدفاع الجوى السعودى رصدت الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى من داخل الأراضى اليمنية من محافظه صعدة باتجاه مدينة جازان السعودية واعترضته بنجاح، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أى أضرار أو خسائر حتى الآن.

وقال المالكي: "إن هذا العمل العدائى من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيرانى للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممى (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمى والدولى"، لافتا إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى".

 


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