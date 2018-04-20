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"الاتحاد" الإماراتية: العد التنازلى لانكسار الحوثيين والقضاء عليهم بدأ يتسارع

الجمعة، 20 أبريل 2018 09:19 ص
"الاتحاد" الإماراتية: العد التنازلى لانكسار الحوثيين والقضاء عليهم بدأ يتسارع الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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أكدت صحيفة الاتحاد الإمارتية، اليوم الجمعة، أن العد التنازلى لانكسار الحوثيين والقضاء عليهم قد بدأ يتسارع، حيث تتساقط عناصرهم بالمئات كل يوم، وتنهار صفوفهم ويفرون من الموت إلى الموت، وصار معقلهم فى صعدة فى مرمى نيران الشرعية والمقاومة والتحالف العربى.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "انتصارات اليمن"، أنه بإسناد من قوات التحالف العربى فى اليمن تخوض المقاومة هناك معركة فاصلة من خلال عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل الساحل الغربى لليمن، وفك حصار تعز ودحر الحوثيين عملاء إيران من الأراضى اليمنية نهائيًا.

وأوضحت أن التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة السعودية يسجل صفحات مضيئة ومشرقة فى التاريخ اليمنى والعربى، وتحقق كل يوم انتصارات حاسمة فى معركة التحرير، فقد سيطرت بالأمس على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات، وتساند المقاومة اليمنية الشرعية فى عملية الزحف لتطهير الساحل الغربى بالكامل من قبضة ميليشيات إيران.

 

 

 


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