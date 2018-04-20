video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء الكشف الطبى على السجناء والمحتجزين ورجال الشرطة و627 مواطناً بكفر الشيخ

الجمعة، 20 أبريل 2018 07:45 م
إجراء الكشف الطبى على السجناء والمحتجزين ورجال الشرطة و627 مواطناً بكفر الشيخ إجراء الكشف الطبى


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تشهد الأقسام الشرطية بمديرية أمن كفر الشيخ قوافل طبية لقطاع الخدمات الطبية، لإجراء الكشف الطبى على المسجونين والمحجوزين وتقديم الخدمات الطبية لهم فى كافة التخصصات الطبية.

كما شهدت قرية قريسا الفقهاء البحرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم القافلة الطبية، التى وجهها قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين.

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة وتقديم الخدمات الطبية لهم بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة ورجال الشرطة وأسرهم.

وقال اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى محافظة كفر الشيخ مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجانى للمواطنين، استهدفت قرية قريسا الفقهاء البحرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، مؤكدًا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 627 حالة من أهالى القرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأضاف فى بيان له، أن القافلة بمرورها على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالأقسام والمراكز، بالإضافة إلى عدد من رجال الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم ، مؤكداً خلال البيان ، إن  وزارة الداخلية  تتوالى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قافلة طبية بقرية الفقهاء البحرية

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

قافله طبيه

صيدليات

وزاره الداخلية

امن كفر الشيخ




لا تفوتك
بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة