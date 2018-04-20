إجراء الكشف الطبى على السجناء والمحتجزين ورجال الشرطة و627 مواطناً بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد الأقسام الشرطية بمديرية أمن كفر الشيخ قوافل طبية لقطاع الخدمات الطبية، لإجراء الكشف الطبى على المسجونين والمحجوزين وتقديم الخدمات الطبية لهم فى كافة التخصصات الطبية.

كما شهدت قرية قريسا الفقهاء البحرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم القافلة الطبية، التى وجهها قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين.

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة وتقديم الخدمات الطبية لهم بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة ورجال الشرطة وأسرهم.

وقال اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى محافظة كفر الشيخ مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجانى للمواطنين، استهدفت قرية قريسا الفقهاء البحرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، مؤكدًا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 627 حالة من أهالى القرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأضاف فى بيان له، أن القافلة بمرورها على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالأقسام والمراكز، بالإضافة إلى عدد من رجال الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم ، مؤكداً خلال البيان ، إن وزارة الداخلية تتوالى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.