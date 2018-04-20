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أهالى مدينة دمياط يشكون من انتشار الحفر والمطبات وعدم الرد الشىء لأصله

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:00 ص
أهالى مدينة دمياط يشكون من انتشار الحفر والمطبات وعدم الرد الشىء لأصله جانب من الشوارع المهملة


دمياط- معتز الشربينى
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أعرب عدد من أهالى مدينة دمياط عن استياءهم بسبب انتشار الحفر والمطبات بعدد من المناطق بسبب أعمال الحفر أثناء تنفيذ أعمال البنية التحية وترك الشوارع بدون تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بتنفيذ أعمال رد الشىء لأصله وإعادة رصف مناطق الحفر والمطبات.

يقول عبد الغنى العزبى  بالمعاش، من سكان منطقة زينب شلبى، إن شركة الكهرباء قضت  على ما تبقى من شوارع المستشفى التخصصى وتقسيم زينب شلبى والشوارع خلف مديرية الأمن، وأنهوا أعمال  الحفر والتركيب وتركوا أكوام ناتج الحفر لتعيق حركة سير المواطنين والسيارات، وعدم تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله برصف ما تم حفره.

ويشاركه الرأى أحمد عزو، من سكان طريق المحور، مشيرا إلى أن الشوارع المحيطة  بمحطة كهرباء جنوب دمياط وامتداد شارع وزير من ناحية طريق المحور بها العديد من الحفر والمطبات منذ  أربعة أشهر تقريبا، مضيفا إنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية فى تنفيذ أعمال الحفر .

زينب شلبى 1
 

 

زينب شلبى 2
 

 

 

 


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