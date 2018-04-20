أنطلاق مهرجان جنوب سيناء للشعر العربى بقصر الثقافه







جنوب سيناء _فايزة مرسال

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة , بفرع ثقافة جنوب سيناء , مساء اليوم الخميس 19 إبريل الجارى , فعاليات مهرجان الشعر العربى " فى حب مصر " , بقصر ثقافة طور سيناء , بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وكوكبة من أدباء وشعراء مصر .

أدار فعاليات اليوم الأول للمهرجان , الناقد والأديب محمد الدسوقى رئيس شعبة الدراسات الأدبية بإتحاد كتاب مصر , بحضور الشاعر عصام بدر , والشاعر عاطف الجندى , والدكتور أحمد بدير رئيس نادى الأدب , والباحث سلاًم مدخًل , الشيخ فتح الصادق نائباً عن فضيلة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل مديرية الأوقاف , وشاعر الفصحى إبراهيم صبحى , والشاعر رأفت يوسف , الإعلامى أبو السعود أبو الفتوح , والإعلامى محمد مروان مدير المكتب الفنى بالشباب والرياضة وعدد من قيادات الثقافة بجنوب سيناء .

بدأ الدسوقى المهرجان بكلمات الشكر والتقدير لمدير عام الثقافة و الحضور , كما تناول بعض المواقف الإنسانية للراحل شاعر العامية محمود الأسوانى , أعقبه إلقاء الشاعر رأفت يوسف قصيدة " عدى النهار يا خال " , تلاه الباحث سلاًم مدخًل وإلقاء قصيدة " أدخًل خلوتك " , ثم شاعر الفصحى الشاب عبد الله حلمى , تلاه شاعر الفصحى إبراهيم صبحى , أعقبه الشاعر عصام بدر وقصيدة " وطنى " , وأختتمت فعاليات الليلة الأولى للمهرجان مع الشاعر عاطف الجندى وديوان " لاشئ يشبهنى سواك " .

كما أشار مدير عام الثقافة إلى تواصل فعاليات مهرجان الشعر العربى , لغداً الجمعة فى تمام السابعة مساءً , حيث يتخلله حفل تأبين للراحل شاعر العامية محمود الأسوانى .