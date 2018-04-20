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أمن الإسكندرية يتحفظ على دواجن مجمدة منتهية الصلاحية

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:05 م
أمن الإسكندرية يتحفظ على دواجن مجمدة منتهية الصلاحية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، وضباط شرطة التموين من ضبط دواجن برازيلية مجمدة منتهية الصلاحية، حيث جاءت معلومات مفادها قيام مسئولى شركة نهار لصناعة اللحوم والنقل المبرد "خاصة" كائنة بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة، بتخزين كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مصر للتبريدات والتخزين - الكائنة طريق البتروكيماويات،دائرة قسم شرطة أول العامرية.

 

وقامت حملة من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "إدارة مراقبة الأغذية" استهدفت الثلاجة وتبين وجود كمية قدرها 11506 كراتين من الدواجن المجمدة منشأه البرازيل، بإجمالى وزن 119.434 طن منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 2597/2018 جنح قسم أول العامرية، وبالعرض على النيابة العامة.

 

وقررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس مباحث التموين ومفتش أغذية ومفتش رقابة تجارية وأحد الأطباء البيطريين لفحص المضبوطات وسحب العينات اللازمة لإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة تنفيذاً لقرار النيابة، قامت اللجنة بالفحص وتبين أن الكمية منتهية تاريخ الصلاحية، كما ورد فى تقرير الطب البيطريى، وتم التحفظ عليها بمعرفة مفتشى الأغذية.. وتحرر المحضر رقم 42 أحوال قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

 


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