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"يوسف" يعانى من إصابة أفقدته البصر وعدم استطاعته العلاج بأسيوط

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:58 ص
"يوسف" يعانى من إصابة أفقدته البصر وعدم استطاعته العلاج بأسيوط غرفة عمليات - أرشيفية





أسيوط – هيثم البدرى
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فى منزل متواضع بالإيجار فى أحد الشوارع الضيقة بمدينة "أبنوب" تسكن أسرة "يوسف" البالغ من العمر 17 عاما، هو و6 من إخوته، ووالده، ووالدته، وتظهر ملامح الفقر فى كل أركان المنزل، وعلى أثاث المنزل ووسائل المعيشة وملابس الأطفال وكل ما يحيط بالمكان.

 

يقول "مصطفى بدرى" والد يوسف إن ابنه لم يكن بهذه الحالة وقت ولادته بل كان طفلا طبيعيا مبصرا، ودخل المدرسة كباقى زملائه، ولكن لظروف المعيشة وعدم وجود دخل ثابت لم يستطيع أن يكمل دراسته فخرج من المدرسة كى يساعده فى المعيشة وبالفعل عمل بعدة مهن باليومية، وفى أحد المخابز البلدية، والفينو ثم عمل نقاشا بإحدى المدن الجديدة، وأثناء عودته من العمل سقط على رأسه من الخلف، فدخل فى غيبوبة، وذهبوا به إلى المستشفى الجامعى وكان فى غيبوبة كاملة، وظل فى العناية المركزة لمدة 13يوما وبعدما تحسنت حالته وعاد للحياة مرة أخرى، وبدأ فى الإفاقة إلا أنهم فوجئوا أنه فقد بصره وهو الأمر الذى كان بمثابة كارثة لهم.

 

وأضاف والده "توجهت به إلى أكثر من طبيب من أطباء المخ، والأعصاب، فكتبوا لى علاج ب 2400 جنيه كل شهر، بالرغم من أننى لا اتقاضى إلا 425 جنيه من وزارة التضامن الإجتماعى فقمت ببيع نصيبى بمنزل والدى، وبدأت فى الإقتراض، حتى وصل جملة المستحقات المالية علئ 260 الف جنيه حتى الآن، وأثبتت آخر التقارير أن يوسف ايعانى من التهاب بالمخ، وضمور بالعصب البصرى

 

يقول " يوسف " تركت المدرسة من أجل مساعدة أبى، وإخوتى نظرا لضيق الحال والفقر الذى نعيش فيه، وعدد اخوتى البالغ عددهم 6 أفراد بالإضافة لوالدى ووالدتى، فقلت أخرج من المدرسة كى أساعد والدى، وأكون عونا له فى هذه الحياة، وعملت بأكثر من وظيفة هنا فى مركز أبنوب، حتى ذهبت إلى إحدى المدن الجديدة بالقاهرة، وعملت نقاشا مع مجموعة من أصدقائى، وأثناء عودتى من العمل سقطت على رأسى من الخلف ولم أشعر بعدها بأى شىء إلا وأنا فى المستشفى وبعدها انعدمت الرؤيا تماما عندى فلا أرى إلا نور وألوان ولكنى لا يمكننى تحديد أى ملامح أو حتى أماكن ومر على هذا الحادث عام حتى الآن، واستدان والدى وأصبحا عبء عليهم بدلا من عائل لهم ومساعدا لهم على هموم الحياة، وأتمنى من أهل الخير مساعدتى لأن كل امنية حياتى أن يعود إلى بصرى مرة أخرى.

 

وتمنت والدة يوسف من أهل الخير تقديم يد العون لابنها الذى تدهورت حالته النفسية وأصبح عودة بصره حلما يطارده بشكل مستمر.

 


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