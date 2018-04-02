ولى العهد السعودى: الفلسطينيون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم

ولى العهد السعودى: الفلسطينيون لديهم حق العيش بسلام على أرضهمالإثنين، 02 أبريل 2018 10:44 م
ولى العهد السعودى
(رويترز)
إضافة تعليق
قال صاحب السمو، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن الفلسطينيين لديهم الحق فى العيش بسلام على أرضهم، وذلك فى مقابلة نشرتها، اليوم الاثنين، مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية.
ونقلت المجلة عن الأمير محمد قوله علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".
وقال ولى العهد السعودى "لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى فى القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أى اعتراض على أى شعب آخر".
إضافة تعليق
"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم
4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة