video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد السعودى: الفلسطينيون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:44 م
ولى العهد السعودى: الفلسطينيون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم ولى العهد السعودى





(رويترز)
إضافة تعليق

قال صاحب السمو، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن الفلسطينيين لديهم الحق فى العيش بسلام على أرضهم، وذلك فى مقابلة نشرتها، اليوم الاثنين، مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية.

ونقلت المجلة عن الأمير محمد قوله علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".

وقال ولى العهد السعودى "لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى فى القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أى اعتراض على أى شعب آخر".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن سلمان يغير وجه المملكة أمام الأمريكان.. ولى العهد ينجح فى الترويج لخطة الإصلاح بالولايات المتحدة.. ظهر بملابس غير رسمية فى "ستاربكس" فكسر الصورة النمطية عن السعوديين.. واندبندنت: يريد مخاطبة الرأى العام

ولى العهد السعودى: يجب بقاء القوات الأمريكية فى سوريا

ولى العهد السعودى

اخبار السعودية

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العرب




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة