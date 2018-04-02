ولى العهد السعودى: الفلسطينيون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم







(رويترز)

قال صاحب السمو، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن الفلسطينيين لديهم الحق فى العيش بسلام على أرضهم، وذلك فى مقابلة نشرتها، اليوم الاثنين، مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية.

ونقلت المجلة عن الأمير محمد قوله علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".

وقال ولى العهد السعودى "لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى فى القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أى اعتراض على أى شعب آخر".