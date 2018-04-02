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وكيل تموين بورسعيد: تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق استعدادا لشم النسيم

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:19 ص
وكيل تموين بورسعيد: تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق استعدادا لشم النسيم ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج
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أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والمحال العامة والأسواق التجارية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية خلال الأيام التى تسبق احتفالات شم النسيم.

وأشار إلى استمرار الحملات على الأسواق والمحلات التجارية لسحب عينات من الأسماك المملحة والمدخنة "الرنجة" وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها من عدمه، فضلا عن المرور على الثلاجات للتأكد من مدى صلاحية المخزون ومدى الالتزام بتنفيذ كافة القوانين والقرارات المنظمة لعمل التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن تشغيل المخابز البلدية اعتبارا من اليوم السابق لشم النسيم بأقصى طاقة إنتاجية، نظرا لزيادة الطلب على الخبز البلدى بجانب توفير الدقيق التموينى لـ 75 مخبز بلدى.

وفى سياق متصل، أكد ثابت بأنه تم تعيين مفتش مقيم بكافة المخابز طوال فترة التشغيل لمراقبة الإنتاج وإحكام السيطرة على تهريب الدقيق وتوفير الخبز المدعم للمواطنين وبمواصفات عالية الجودة طبقا للموصفات التموينية.

وتابع: مواصلة التموين فرض الرقابة على المطاحن من خلال المفتشين للتأكد من جودة الدقيق البلدى المدعم 82% وصرف الحصة يومى 8/9 إبريل وتوفير الدقيق بالمخابز من الرصيد لمواجهة زيادة الطلب على شراء الخبز.

ومن جهة أخرى، أكد ثابت تكثيف الحملات التموينية والتجارية على موزعى البوتاجاز ومحطات تموين السيارات ومتابعة الكميات المطروحة لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز بقرى جنوب وغرب بورسعيد، فضلا عن توفير البنزين بأنواعة والسولار لضمان عدم حدوث أى اختناقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعا للتلاعب بالأسعار.


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تكثيف الرقابة على المخابز استعدادا لشم النسيم




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