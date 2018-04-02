وفد عسكرى سودانى يشارك فى مؤتمر موسكو الدولى للأمن والدفاع ..4 أبريل الجارى

وفد عسكرى سودانى يشارك فى مؤتمر موسكو الدولى للأمن والدفاع ..4 أبريل الجارىالإثنين، 02 أبريل 2018 01:04 م
القوات السودانية - أرشيفية
أ ش أ
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السودانية، العميد أحمد خليفة الشامى، إن وفدا من وزارة الدفاع السودانية سيشارك فى مؤتمر موسكو الدولى للأمن والدفاع، الذى تنظمه وزارة الدفاع الروسية يومى 4 و5 أبريل الجارى.
وأضاف الشامى، فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن الوفد سيشمل كبار ضباط الاستخبارات بوزارة الدفاع"، وتشير (سبوتنيك)، إلى أن مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية السودانية الفريق توفيق الملثم، سيشارك فى المؤتمر أيضا.
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