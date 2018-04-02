وزير خارجية الإمارات يترأس الاجتماع الأول لـ "حوار السياسات بين الإمارات واليابان"







أبوظبى (أ ش أ)

ترأس وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال زيارته الحالية لليابان- الاجتماع الأول لـ " حوار السياسات بين الإمارات واليابان"، والذى ناقش سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة.

وقال الشيخ عبدالله - خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم الاثنين، مع نظيره اليابانى تارو كونو، الذى ترأس وفد بلاده فى الاجتماع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - إن لقائه مع كونو تطرق إلى العديد من المبادرات فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتعليم وكيفية تعزيز التعاون فى قطاع الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليايانى شينزو آبى والتى من شأنها تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.

وأكد وزير خارجية الإمارات أن الشراكة القائمة بين شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" وشركة "إنبكس" اليابانية ما هى إلا خطوة أخرى تجاه علاقة ثنائية أكثر متانة وقوة ومتعددة المجالات بين البلدين، معربا عن سعادته لتطور علاقات التعاون المشترك فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن عدد السياح من كلا البلدين فى تزايد مستمر.