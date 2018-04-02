وزير الرى: لابد أن نحافظ على النيل.. والقناطر الخيرية ستشهد طفرة سياحية







القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المياه شريان الحياة مرتبطة بالثقافة والجمال ويجب الحفاظ على الموارد المائية، وذلك من خلال التكاتف من كل الجهات والهيئات، مضيفا أن ملتقى سلسبيل للمياه يعطى نظرة للقناطر ويقوى موقعها السياحى.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لملتقى سلسبيل للمياه بالقناطر الخيرية، والذى يهدف إلى تنمية والحفاظ على المياة بمشاركة 25 فنانا تشكيليا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحسن الخدمات مع محافظة القليوبية، وزيادة الأنشطة لكة يستمتع المواطنين.

وأضاف الوزير لازم نحافظ على نهر النيل، ويجب تطوير ثقافة الحفاظ على المياه لأنها تعطى مظهرا للجمال، مؤكدا أن القناطر ستشهد طفرة فى المجال السياحى خلال الأيام المقبلة.