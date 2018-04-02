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هيومن رايتس ووتش تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:34 ص
هيومن رايتس ووتش تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية القصف اليمنى على الرياض





(أ ف ب)
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أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إطلاق قوات الحوثيين فى اليمن صواريخ بالستية على مناطق مأهولة فى السعودية، ما أدى إلى مقتل عامل مصرى وإصابة آخرين فى الرياض.

وأطلق الحوثيون سبعة صواريخ بالستية على السعودية فى 25 مارس، كما أعلن التحالف العسكرى بقيادة الرياض. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين آخرين بعد ذلك.

وقالت هيومن رايتس ووتش فى بيان أن هذه الصواريخ "انتهكت قوانين الحرب"، موضحة أنه "عندما تُوجّه هذه الهجمات عمدا أو عشوائيا نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب". وتابعت "قد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب".

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط فى المنظمة أن "على الحوثيين أن يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية".

وأعلن التحالف الخميس اعتراض صاروخ أطلق تجاه مدينة جازان فى جنوب المملكة. بينما اعترضت دفاعات السعودية صاروخا آخرا السبت باتجاه مدينة نجران فى جنوب السعودية، وأدى إلى إصابة شخص واحد هندى الجنسية.

واتهم التحالف الذى تقوده السعودية ايران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ وهدد بمهاجمة هذا البلد بشكل مباشر. الا أن طهران نفت الاتهامات السعودية.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكرى دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادى فى مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقى الدعم من طهران.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 الفا فى ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ فى العالم حاليا.


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