هيئة كير الدولية تمنح درع التميز لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

هيئة كير الدولية تمنح درع التميز لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقيةالإثنين، 02 أبريل 2018 11:46 ص
منح درع التميز لوكيل تعليم الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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منحت هيئة كير الدولية درع التميز لرمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، في إطار التعاون المثمر بين الهيئة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
جدير بالذكر، أن هيئة كير الدولية تقوم بالتعاون في العديد من المشروعات لتحسين فرص حصول الأطفال المصريين والسوريين على التعليم الرسمي والمجتمعى، وتلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب المصريين والسوريين في المدارس الحكومية وتدريب بعض المعلمين الأخصائيين وإعداد معسكرات ورحلات ترفيهية للطلاب، بالإضافة إلى رعايتهم علميا واجتماعيا وثقافيا.
وشاركت الهيئة بصيانة وتجديد عدد 8 مدارس وإنشاء 8 ملاعب بـ5 مدارس بإدارة العاشر من رمضان التعليمية.
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