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منظمة التحرير تتجنب دفع 655 مليون دولار تعويضا لهجمات فى إسرائيل

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:55 م
منظمة التحرير تتجنب دفع 655 مليون دولار تعويضا لهجمات فى إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية





واشنطن (أ ف ب)
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تجنبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، احتمال دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار فى 6 هجمات وقعت فى إسرائيل بعد أن ردت المحكمة الأمريكية العليا دعوى الضحايا.

وكانت المحكمة العليا فى واشنطن أيدت رأى حكومة دونالد ترامب التى رغم العلاقات المتوترة للرئيس الأمريكى مع الفلسطينيين، وقفت فى هذا الملف إلى جانب المنظمات الفلسطينية.

ويؤكد قرار المحكمة العليا قرارا صدر عن محكمة استئناف فى نيويورك فى 2016 اعتبرت فيه ان ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ستة هجمات نفذت فى اسرائيل بين عامى 2002 و2004 ليست من صلاحية القضاء الأمريكى.

 


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