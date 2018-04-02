"معاك" أول مركز لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نجحت جمعية الرعاية المتكاملة لعلاج مرضى السرطان بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى تدشين مركز معاك لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع اتحاد الاطباء العرب، والذى أنشئ فى العام الماضى بالجهود الذاتية لاستقبال الأطفال المرضى والعمل على تأهيلهم ليكونونا قادرين على الاندماج مع مجتمع الأسوياء، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من الرعاية الفائقة التى يطبقها المركز استنادا إلى أحدث النظريات العلمية والتطبيقية فى مجالات علم النفس العلاجى حيث يضم المركز قاعات متنوعة للتدريب والتعلم وتطبيق الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء وقاعات مجهزة بألعاب الذكاء وتدعيم الادراك لدى تلك الفئة.

وعايشت عدسة اليوم السابع يوما داخل المركز وتابعت كيفية تدريب الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على التعامل مع الوسائل التعليمية المطورة بهدف تنمية الذكاء ورفع مستوى الادراك اللحظى والحواس تمهيدا لدمج هؤلاء الأطفال مع مجتمع الأسوياء من خلال إدارة حوارات متواصلة مع الاطفال وممارسة الألعاب المقننة وجلسات التعلم الذكى والتعرف على التباين والاختلاف فى الألوان والأحجام بهدف تحسين وزيادة نسبة الوعى لدى الأطفال.

وتقول أميرة محمد مديرة المركز فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن مركز معاك تم تصنيفه فى المركز الثامن على مستوى الجمهورية ضمن سلسلة مراكز معاك التى تم إنشاؤها لتقديم الخدمات الخيرية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ويعتمد فى تمويله على دعم جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، وتحت إشراف اتحاد الاطباء العرب تحت إشراف اتحاد الأطباء العرب ويضم المركز عددا من الخدمات التى يقدمها للمرضى وتشمل جلسات تعديل سلوك وتخاطب وتنمية مهارات فردية وصعوبات تعلم واختبارات نفسية وتحفيظ للقرآن الكريم وذلك وفقا لعدد من النظريات العلمية المقننة والتى أثبتت فاعلتيها فى النتائج المحققة من حيث مستوى تقدم الاطفال الملتحقين بالمركز.