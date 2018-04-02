مسيرة للمصريين الأحرار تطوف الميادين بالسويس احتفالا بفوز الرئيس السيسي







كتب مصطفى السيد

انطلقت احتفالية حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس، بمناسبة إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، تزامنًا مع احتفال الحزب بكل مقراته على مستوى الجمهورية.

وقاد عادل فاضل أمين تنظيم الحزب بالسويس - بمشاركة أعضاء هيئة المكتب بأمانة السويس - مسيرة داخل الميادين الكبري ووزع أعلام الجمهورية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي على المارة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتعميم الاحتفال علي مستوى الجمهورية احتفاء بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.