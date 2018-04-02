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مدير أمن الإسكندرية يتفقد احتفالات المواطنين بمحطة الرمل

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:29 م
مدير أمن الإسكندرية يتفقد احتفالات المواطنين بمحطة الرمل مدير امن الاسكندرية





الإسكندرية - هناء أبو العز
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تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، موقع احتفال المواطنين فى ميدان سعد زغلول، والاطمئنان على الحالة الأمنية بالمكان، وقامت إدارة الحماية المدنية بتمشيط المنطقة بالكامل، ونشر كلاب الحراسة وأفراد الشرطة خلال الاحتفالية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية رئاسية ثانية بالحصول على ٢١ مليونا و٨٣٥ ألفا و٣٨٧ صوتا بنسبة ٩٧,٠٨ ٪؜ مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على ٦٥٦ ألفا و٥٣٤ صوتًا بنسبة ٢,٩٢ ٪؜ من الأصوات الصحيحة.
 
 
 

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