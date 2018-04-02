مدير أمن الإسكندرية يتفقد احتفالات المواطنين بمحطة الرمل

مدير أمن الإسكندرية يتفقد احتفالات المواطنين بمحطة الرملالإثنين، 02 أبريل 2018 07:29 م
مدير امن الاسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، موقع احتفال المواطنين فى ميدان سعد زغلول، والاطمئنان على الحالة الأمنية بالمكان، وقامت إدارة الحماية المدنية بتمشيط المنطقة بالكامل، ونشر كلاب الحراسة وأفراد الشرطة خلال الاحتفالية.
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