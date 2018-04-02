video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: ندوات ترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:31 م
محافظ الدقهلية: ندوات ترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أن المحافظة بدأت تنفيذ برنامج للندوات الترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر وتنشيط عملية التمويل لتلك المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وذلك بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المهندسة نرمين فهمى، مدير عام ادارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، موضحاً انه تم البدء فى تنفيذ البرنامج لهذه الندوات منذ اوائل مارس الماضى وتستمر حتى بداية مايو القادم، مشيرا الى انه تم اختيار عدد من المراكز التى تحتاج الى تنشيط عمل الصندوق بها بنطاق المحافظة شملت منية النصر، المنصورة، اجا، المنزلة، تمى الامديد، بهدف تحريك محاور التنمية المستدامة كأحد الادوار المنوط بها ادارة بناء وتنميه القرية ودعما للتنمية الاقتصادية بما يحقق زيادة فى دخل الافراد ورفع مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة ومساعدة المرآة المعيلة وتحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.

وأوضح الشعراوي، أنه وجه لمديريه الشباب والرياضة، الوحدات المحلية المشار اليها، للتنسيق مع ادارة بناء وتنميه القرية لتحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج فيما بين الشباب بهذه المراكز، مؤكداً ان هذا البرنامج يستهدف اتساع مظلة الاستفادة للشباب فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطويرها.

وأشار محافظ الدقهلية، ان قروض الصندوق تبدأ من 3000 الى 30000 جنيه لإقامة مشروعات شملت انتاج حيواني، ميكنة زراعية، التصنيع الحرفي، منافذ بيع، لجميع الفئات من الشباب والمرآه المعيلة والافراد والشركات البسيطة، مضيفاً أن القروض تمنح للسن من 21 سنة الى 55 سنة وبالنسبة للمرآة المعيلة حتى 60 سنة، مدة سداد القرض من سنتين إلى أربع سنوات مع فترة سماح من 3 : 6 شهور وفقا لنوعية المشروع، ويتم تقديم الملف مجانى لإدارة بناء وتنميه القرية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يكشف خطة الأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد الربيع

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الدقهلية

المشروعات الصغيرة




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة