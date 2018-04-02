محافظ الدقهلية: ندوات ترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أن المحافظة بدأت تنفيذ برنامج للندوات الترويجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر وتنشيط عملية التمويل لتلك المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وذلك بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المهندسة نرمين فهمى، مدير عام ادارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، موضحاً انه تم البدء فى تنفيذ البرنامج لهذه الندوات منذ اوائل مارس الماضى وتستمر حتى بداية مايو القادم، مشيرا الى انه تم اختيار عدد من المراكز التى تحتاج الى تنشيط عمل الصندوق بها بنطاق المحافظة شملت منية النصر، المنصورة، اجا، المنزلة، تمى الامديد، بهدف تحريك محاور التنمية المستدامة كأحد الادوار المنوط بها ادارة بناء وتنميه القرية ودعما للتنمية الاقتصادية بما يحقق زيادة فى دخل الافراد ورفع مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة ومساعدة المرآة المعيلة وتحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.

وأوضح الشعراوي، أنه وجه لمديريه الشباب والرياضة، الوحدات المحلية المشار اليها، للتنسيق مع ادارة بناء وتنميه القرية لتحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج فيما بين الشباب بهذه المراكز، مؤكداً ان هذا البرنامج يستهدف اتساع مظلة الاستفادة للشباب فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطويرها.

وأشار محافظ الدقهلية، ان قروض الصندوق تبدأ من 3000 الى 30000 جنيه لإقامة مشروعات شملت انتاج حيواني، ميكنة زراعية، التصنيع الحرفي، منافذ بيع، لجميع الفئات من الشباب والمرآه المعيلة والافراد والشركات البسيطة، مضيفاً أن القروض تمنح للسن من 21 سنة الى 55 سنة وبالنسبة للمرآة المعيلة حتى 60 سنة، مدة سداد القرض من سنتين إلى أربع سنوات مع فترة سماح من 3 : 6 شهور وفقا لنوعية المشروع، ويتم تقديم الملف مجانى لإدارة بناء وتنميه القرية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.