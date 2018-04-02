محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير فيتنام بمقر ديوان عام المحافظة اليوم

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير فيتنام بمقر ديوان عام المحافظة اليومالإثنين، 02 أبريل 2018 05:00 ص
اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
يستقبل اليوم الاثنين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد السيد "دو هونج لوج " سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له خلال الزيارة للإسماعيلية.
ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة مكتبة مصر العامة وافتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة،وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية،وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية، والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند "أوتار مصر".
ويختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له للإسماعيلية، بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس.
إضافة تعليق
أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة
تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة