محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير فيتنام بمقر ديوان عام المحافظة اليوم







الإسماعيلية - صبرى غانم

يستقبل اليوم الاثنين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد السيد "دو هونج لوج " سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له خلال الزيارة للإسماعيلية.

ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة مكتبة مصر العامة وافتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة،وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية،وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية، والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند "أوتار مصر".

ويختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له للإسماعيلية، بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس.