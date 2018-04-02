محافظ الإسماعيلية: اتفقنا مع السفير الفيتنامى على الزيارات المتبادلة للمستشمرين







الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن العلاقات المصرية الفيتنامية تشهد ازدهارا ملحوظا فى العديد من المجالات، وأننا رصدنا تجربة دولة فيتنام الاقتصادية لأنها تجربة تستحق هذا الرصد لأن دولة فيتنام أخذت طريق التنمية ونجحت فى هذا الطريق وبدأت تحقق نجاحات واضحة، وأضاف المحافظ أننا فى المرحلة الحالية نخطو فى هذا الاتجاه وذلك بالبحث عن شركاء فى العالم لخوض هذه التجارب .

وأكد المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خلال الفترة القادمة ستشهد العلاقات المصرية الفيتنامية المزيد من التعاون والفعاليات الخاصة بالاستثمار سواء على أرض مصر أو على ارض فيتنام فكل هذا سيصب فى مصلحة البلدين .

وأشار اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه أثناء لقائه بالسفير "دو هونج لوج "سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة اتفقنا على زيارات متبادلة بين المستثمرين بين البلدين، إضافة إلى إقامة علاقات ثقافية بين البلدين حيث تم توجيه الدعوة لأحد الفرق الفيتنامية للمشاركة فى مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته القادمة .

وتمنى محافظ الاسماعيلية خلال هذا العام توكيل بروتوكول تعاون وتوأمة بين محافظة الاسماعيلية واحدى محافظات دولة فيتنام للتبادل الثقافى والتجارى .

جاء هذا على هامش الزيارة الميدانية التى قام بها سفير جمهورية فيتنام الى محافظة الاسماعيلية على رأس وفد من السفارة والتى تضمنت افتتاح المعرض الفيتنامى المقام بمكتبة مصر العامة وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية، وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية، قدمتها فرقة المكتبة للحفاظ على تراث السمسية بقيادة الفنان رضا قنديل وعروض للفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند "أوتار مصر" بقيادة الفنان كريم صالح.