video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية: اتفقنا مع السفير الفيتنامى على الزيارات المتبادلة للمستشمرين

الإثنين، 02 أبريل 2018 05:48 م
محافظ الإسماعيلية: اتفقنا مع السفير الفيتنامى على الزيارات المتبادلة للمستشمرين اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن العلاقات المصرية الفيتنامية تشهد ازدهارا ملحوظا فى العديد من المجالات، وأننا رصدنا تجربة دولة فيتنام الاقتصادية لأنها تجربة تستحق هذا الرصد لأن دولة فيتنام أخذت طريق التنمية ونجحت فى هذا الطريق وبدأت تحقق نجاحات واضحة، وأضاف المحافظ أننا فى المرحلة الحالية نخطو فى هذا الاتجاه وذلك بالبحث عن شركاء فى العالم لخوض هذه التجارب .

وأكد المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خلال الفترة القادمة ستشهد العلاقات المصرية الفيتنامية المزيد من التعاون والفعاليات الخاصة بالاستثمار سواء على أرض مصر أو على ارض فيتنام فكل هذا سيصب فى مصلحة البلدين .

وأشار اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه أثناء لقائه بالسفير "دو هونج لوج "سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة اتفقنا على زيارات متبادلة بين المستثمرين بين البلدين، إضافة إلى إقامة علاقات ثقافية بين البلدين حيث تم توجيه الدعوة لأحد الفرق الفيتنامية للمشاركة فى مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته القادمة .

وتمنى محافظ الاسماعيلية خلال هذا العام توكيل بروتوكول تعاون وتوأمة بين محافظة الاسماعيلية واحدى محافظات دولة فيتنام للتبادل الثقافى والتجارى .

جاء هذا على هامش الزيارة الميدانية التى قام بها سفير جمهورية فيتنام الى محافظة الاسماعيلية على رأس وفد من السفارة والتى تضمنت افتتاح المعرض الفيتنامى المقام بمكتبة مصر العامة وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية، وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية، قدمتها فرقة المكتبة للحفاظ على تراث السمسية بقيادة الفنان رضا قنديل وعروض للفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند "أوتار مصر" بقيادة الفنان كريم صالح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سفير فيتنام ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المعرض الفيتنامى بمكتبة مصر العامة

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

سفير فيتنام

اوتار مصر

اخبارمصر




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة