محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقات مبدعى المستقبل.. صور







أسوان – عبد الله صلاح

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الاحتفال الذى نظمته مديريتا التربية والتعليم والثقافة بقصر ثقافة أسوان لتكريم الفائزين من طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بإجمالى 40 طالبا وطالبة والذين حققوا مراكز متقدمة فى مسابقات مبدعى المستقبل التى ضمت القصة القصيرة وإلقاء الشعر والمقال والفنون التشكيلية.

وحضر فعاليات الحفل كل من وكيل وزارة الثقافة ووكيل مديرية التربية والتعليم ولفيف من الطلاب الفائزين وأسرهم.

وشمل برنامج الاحتفال تقديم الطلاب المشاركين فى مسابقات مبدعى المستقبل لفقرات شعرية متنوعة، بجانب قيام محافظ أسوان بتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقات المختلفة الأدبية والفنية والشعرية وأيضاً تكريم أفضل الإدارات التعليمية المشاركة فى التعليم الذكى ورعاية الموهوبين .

وفى كلمته قدم اللواء مجدى حجازى تهنئته للفائزين لحصولهم على مراكز متقدمة سواء على مستوى الجمهورية أو المحافظة فى مسابقات مبدعى المستقبل، مؤكداً على أن تحقيق هذا النجاح يعتبر من ثمار ما تم تنفيذه على مدار العاميين الماضيين من الأنشطة الطلابية التربوية وهى المبادرة الرائدة التى تبنتها المحافظة لدمج جميع فئات المجتمع الأسوانى العمرية والقبلية والدينية بمختلف مراكز وأحياء وقرى أسوان من خلال ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والشبابية والدعوية على مستوى المحافظة لتحقيق السلم الإجتماعى وبما يعود بالنفع والترابط والتجانس على المجتمع الأسوانى.

وأعلن مجدى حجازى عن أنه إستمراراً للتعاون المتواصل بين المحافظة ومديرتى التربية والتعليم والثقافة لرعاية المتفوقين والموهوبين سيتم ابتداء من العام الدراسى القادم إطلاق مسابقة " العباقرة من أسوان " حيث سيتم تنظيمها على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ثم يتم تصعيد الفائزين للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة وسيتم رصد مكافأت كبيرة لمنحها للفائزين بالمراكز الأولى، موضحاً بأنه بالتوازى سيتم إستكمال مبادرة النوادى الصيفية التى أطلقتها المحافظة منذ عامين أيضاً لتنطلق فى يوليو القادم وتستمر على مدار أجازة نهاية العام الدراسى خلال فترة الصيف بجميع مدارس المحافظة لتكون بمثابة ملتقى للطلاب والأسر والعائلات من أجل إتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والترفيهية لتنمية إبداعاتهم وإكتشاف مواهبهم بما يضمن إستيعاب طاقاتهم فى الإتجاه الصحيح والسليم.



محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة المستقبل



محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة المستقبل



محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة المستقبل



محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة المستقبل