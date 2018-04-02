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الإثنين، 02 أبريل 2018 08:10 م
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محافظ أسوان يعلن استكمال حملة نظافة وتجميل الشوارع

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:08 م
محافظ أسوان يعلن استكمال حملة نظافة وتجميل الشوارع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان





أسوان - عبد الله صلاح
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أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن إستكمال الحملة الشعبية للتنظيف والتجميل من خلال تخصيص يومى الجمعة والسبت القادمين 6 و 7 إبريل الجارى.

وتشمل الحملة نظافة وتجميل بداخل مراكز الشباب والأندية والملاعب والمعاهد الأزهرية والشوارع المحيطة بهم من الخارج ثم تخصيص يوم الأحد 9 إبريل لقصور الثقافة من الداخل والخارج ، كما سيتم تخصيص الجمعة بعد القادمة 13 إبريل للنظافة العامة لدور العبادة من مساجد وكنائس من داخلها وأيضاً الشوارع المحيطة بها.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع لمحافظ أسوان مع القيادات الدينية من الأوقاف والأزهر وممثلى كنائس الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بحضور السكرتير العام المساعد ومعاونى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مديرى الشباب والرياضة والثقافة.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أنه بعد التجاوب الكبير من أهالى أسوان لحملة " تنظيف وتجميل من بيتك للشارع " عقب تعرض المحافظة للعاصفة الترابية الشديدة، واستهدفت الحملة تنفيذ أعمال النظافة من المنازل إلى الشوارع الداخلية والأزقة ، ولكن مع المشاركة الواسعة من الشارع الأسوانى أمتدت إلى الشوارع الرئيسية والميادين والكبارى والأسوار والجدريات بما يؤكد على نجاح الحملة فى إعلاء العمل الجماعى على النوازع الفردية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات لرؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للمواقع المستهدفة على مدار الأسبوعين القادمين والتنسيق مع الجهات التابعة لها لتحقيق أعلى المعدلات المرجوة فى تنفيذ الحملة الجديدة لأهدافها من خلال تحفيز المترددين على دور العبادة والشباب ومتلقى الثقافة العامة ليعكس ذلك الصورة الحضارية التى يتمتع بها المجتمع الأسوانى.


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