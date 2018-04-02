محافط الإسكندرية يشارك الجامعة فى الوقفة التضامنية لليوم العالمى للتوحد







الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم فى الوقفة التضامنية لليوم العالمى للتوحد والذى يقام فى الثانى من إبريل من كل عام ، وقد أطلقتها كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية وأقيمت أمام مبنى الجامعة بالشاطبى حيث تم إضاءة المبنى باللون الأزرق ، كمبادرة تحت عنوان " اعرف الأزرق”، للتعريف باضطراب التوحد، تحت إشراف الدكتورة جنات البكاتوشي، نائب رئيس مجلس إدارة برنامج “التدخل المبكر” والدكتورة أمل محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمرشد الأكاديمى للفرقة الرابعة ببرنامج “التدخل المبكر”.

وخلال الوقفة التضامنية أعرف المحافظ عن سعادته بمشاركته وتضامنه فى اليوم العالمى للتوحد ، خاصة وأنها تقام بجامعة الإسكندرية بيت الخبرة والتى دائما ما تكون سباقة ، وتقود المحافظة فى جميع المبادرات التى تهم أبناء الإسكندرية وشبابنا ، وأضح أن مرضى التوحد يمثل قطاع كبير وهام ويجب علينا جميعا أن نعرف عرض المرض وكيفية الحفاظ على المرضى والتعامل معهم ونجعلهم مندمجين وسط المجتمع ، وتقليل المعاناه التى يتعرضوا إليها ، مؤكدا أن علينا جميعا المساهمة فى تقديم أفضل الخدمات لهم ، وأن مشاركتنا اليوم هى إعلان عن مؤاذرتنا لهم ودعمهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض الأطفال من ذوى اضطراب طيف التوحد وذويهم.

من الجدير بالذكر أن الوقفة نظمت بهدف إحداث حالة إيجابية من الوعى الجماهيرى والتثقيف المجتمعي، إزاء أهمية المشاركة فى هذه المناسبة، إيمانا منهم بضرورة ترسيخ المعانى الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، لاستيعاب مرضى التوحد، وتقبلهم فى المجتمع ليؤدوا أدوارهم مع أقرانهم الأسوياء، بما ينعكس عليهم بشكل إيجابي.