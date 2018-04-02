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كلية تربية رياضية ببنها تنظم مؤتمرا دوليا بشرم الشيخ 11 أبريل

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:00 ص
كلية تربية رياضية ببنها تنظم مؤتمرا دوليا بشرم الشيخ 11 أبريل جامعة بنها - أرشيفية





كتب نيفين طه
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تعقد كلية التربية الرياضية، جامعة بنها، المؤتمر العلمى الدولى الأول لها بعنوان: "الرياضة رسالة سلام"، وذلك خلال الفترة من 11: 13 أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة التعليم العالى ووزارة الشباب والرياضة.

من المقرر أن يشارك فى المؤتمر، عدد كبير من المحاضرين الدوليين وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية، ويشرف على المؤتمر كل من الدكتور مصطفى رمضان والدكتور أحمد شوقى والدكتور تامر عرفة والدكتور محمد سعد إسماعيل.

كانت جامعة بنها قد حققت المركز الأول فى لعبة دفع الجلة ورمى القرص والمركز الثالث فى الوثب الثلاثى بإجمالى ثلاث ميداليات اثنتان ذهبية وميدالية برونزية، فى المسابقات التى اقيمت ضمن بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى التى شارك فيها الجامعات الحكومية والخاصة والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة إن أبناء جامعة بنها من الطلاب مصرون على تحقيق الإنجازات لصالح جامعاتهم بشكل شبه يومى.

ووجه القاضى التهنئة للطالبين شهاب محمد عبد العزيز وعبد الرحمن محمد عمر بكلية التربية الرياضية الفائزين بالميداليات الثلاثة.


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